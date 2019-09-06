Серена Уильямс и Андрееску вышли в финал US Open В женском одиночном разряде определились обе участницы финала.

15-я ракетка мира Бьянку Андрееску и восьмой номер мирового рейтинга Серена Уильямс сыграют в финале турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

В ночь на пятницу в полуфиналах 19-летняя Андрееску нанесла поражение Белинде Бенчич из Швейцарии (7:6 (7:3), 7:5), а 37-летняя Уильямс была сильнее Элины Свитолиной из Украины (6:3, 6:1).