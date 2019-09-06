Медведев сыграет с Димитровым в полуфинале US Open Начало игры – 23:00 (мск).

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Пятая ракетка мира Даниил Медведев проведет в пятницу матч ½ финала турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке с Григором Димитровым из Болгарии.

28-летний Димитров занимает 78-е место в мировом рейтинге и сыграет в своем третьем полуфинале турнира «Большого шлема». В 2014 году он проиграл в полуфинале Уимблдона Новаку Джоковичу из Сербии, а в 2017 году дошел до полуфинала Australian Open, где потерпел поражение от Рафаэля Надаля из Испании.

В свою очередь 23-летний российский теннисист до нынешнего турнира ни разу не доходил дальше четвертого круга турнира серии «Большого шлема».

Ранее Медведев и Димитров дважды встречались на турнирах ATP: в 2017 году болгарин был сильнее на траве в Лондоне (6:3, 3:6, 6:3), а Медведев победил на харде в Вашингтоне (6:4, 6:2).

Начало матча Медведев – Димитров – 23:00 (мск).