Анна Дмитриева: Через год-другой Медведев будет еще лучше Телекомментатор Анна Дмитриева – о стиле игры российского теннисиста Даниила Медведева, который оказался неудобен для его соперников.

- Он очень скоростной, быстрый, легкий и с великолепной подачей. Даня как-то незаметно для всех подкрался и начал демонстрировать стабильный и четкий теннис, на который весь мир обратил внимание. Его удары буквально стелются по корту. Такого от Медведева на ожидали - факт. Именно это на данный момент и является главным. Он стал интересен, потому что люди увидели на корте тактика и немного психолога.

Я уверена, что он не остановится в развитии и способен заметно прибавить. Внимательно следила за тем, как он играл на протяжении последних четырёх недель. Матч с Джоковичем был совсем не похож на то, что он демонстрировал ранее. Показал не только скоростную и мощную игру, но и поднялся выше своих собственных возможностей. Исходя из этого, делаю вывод, что через-год другой он будет еще лучше, - приводит слова Дмитриевой RT.

Добавим, что Медведев в пятницу проведет матч 1/2 финала турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке с Григором Димитровым из Болгарии. 23-летний российский теннисист до нынешнего турнира ни разу проходил дальше четвертого круга турнира серии «Большого шлема».

Отметим, что ранее Медведев и Димитров дважды встречались на турнирах ATP: в 2017 году болгарин был сильнее на траве в Лондоне (6:3, 3:6, 6:3), а Медведев победил на харде в Вашингтоне (6:4, 6:2).

Начало матча Медведев – Димитров – 23:00 (мск).