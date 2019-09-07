Медведев вышел в финал US Open - Советский спорт
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07 сентября 2019 01:56ТеннисКоноплев Александр

Медведев вышел в финал US Open

Россияне не играли в финале турниров «Большого шлема» с января 2005 года.

В полуфинале мужского одиночного разряда US Open россиянин Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова из Болгарии – 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась два часа 41 минуту.

На счету россиянина 10 эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В финале Медведев встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания).

Россияне не играли в финале турниров «Большого шлема» с января 2005 года.

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