Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в финал турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке, где стал соперником Даниила Медведева из России.
В полуфинале 33-летний испанец нанес поражение итальянцу Маттео Берреттини, который занимает 25-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 35 минут Надаль победил в трех сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.
Ранее Медведев и Надаль встречались только один раз – в минувшем августе в финале турнира в Монреале, где испанец отдал только три гейма (6:3, 6:0).
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
½ финала
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Маттео Берреттини (Италия, 24) – 7:6 (8:6), 6:4, 6:1
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