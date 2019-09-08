19-летняя Андрееску – чемпионка US Open - Советский спорт
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08 сентября 2019 01:00ТеннисКоноплев Александр

19-летняя Андрееску – чемпионка US Open

Сенсационный результат.

В финальном матче женского US Open канадка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс – 6:3, 7:5.

Матч продолжался 101 минуту. На счету победительницы пять эйсов и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.

Ранее Андрееску выиграла два турнира ITF.

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