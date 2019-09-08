19-летняя Андрееску – чемпионка US Open

В финальном матче женского US Open канадка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс – 6:3, 7:5.
Матч продолжался 101 минуту. На счету победительницы пять эйсов и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.
Ранее Андрееску выиграла два турнира ITF.
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории. Это ему далось сложнее, чем Порье Все бойцы карда UFC 242, за исключением Сары Морас уложились в свои весовые категории. Соперница грузинки Лианы Джоджуа была оштрафована на 20 % от суммы гонорара. 06.09.2019 13:00 ММА Лео Елена Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:32 ММА Волохов Юрий Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Главный соперник Хабиба – сам Хабиб. Что может помешать Нурмагомедову в бою против Порье Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко уверен, что американец Дастин Порье намного опаснее Конора Макгрегора. Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову будет не так просто его сломить. 05.09.2019 21:15 ММА Ващенко Сергей Уничтожение «Йокерита», мощный старт от Заварухина. Как прошел день в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 05.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко - о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:49 ММА Волохов Юрий