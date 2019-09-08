Бьянка Андрееску: Этот год стал для меня просто осуществлением мечты Канадская теннисистка Бьянка Андрееску поделилась эмоциями от победы над американкой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США.

- Очень сложно выразить словами, что я чувствую. Я очень усердно работала, чтобы оказаться здесь. Этот год стал для меня просто осуществлением мечты, играть на такой стадии против Серены, настоящей легенды спорта, это невероятно, - цитирует спортсменку ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Напомним, что в финальном матче женского US Open канадка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс – 6:3, 7:5. Матч продолжался 101 минуту. На счету победительницы пять эйсов и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.

Добавим, что Андрееску стала первой канадской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема».