Серена Уильямс: Андрееску заслужила победу на US Open Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась мнением о победе канадки Бьянки Андрееску на Открытом чемпионате США по теннису.

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- Андрееску не была здесь фаворитом, но она выходила на корт и играла. Она делала то, что умеет лучше всего, заслужив победу на US Open, - цитирует Уильямс «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу WTA.

Напомним, что в финальном матче Андрееску обыграла Уильямс со счетом 6:3, 7:5. Матч продолжался 101 минуту. На счету победительницы пять эйсов и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.

Добавим, что Андрееску стала первой канадской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема».