Артем Дзюба: Медведев сейчас в потрясающей форме находится, такие мячи тащит Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что Рафаэлю Надалю будет тяжело против Даниила Медведева в финале US Open.

- Буду болеть за Медведева, потому что видел его игру в полуфинале. У Медведева есть все шансы. Он сейчас в потрясающей форме находится. Тащит такие мячи.

Если Джоковичу было неудобно с ним, то Надалю будет тем более. Когда мяч раз за разом к тебе возвращается, становится тяжело чисто психологически, как бы Надаль ни старался.

Конечно, Надаль фаворит. Но было бы круто, если Медведев выиграет. После Сафина давно, мне кажется, такого крутого теннисиста не было у нас, - приводит слова Дзюбы Sport24.ru.

Напомним, что Медведев стал первым российским теннисистом, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» после Марата Сафина (Australian Open-2005).

Финальная встреча Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем состоится сегодня, 8 августа, и начнется в 23:00 по московскому времени.