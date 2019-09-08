Заслуженный тренер России: У Медведева есть оружие против Надаля - Советский спорт
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08 сентября 2019 19:11ТеннисГичунцев Артур

Заслуженный тренер России: У Медведева есть оружие против Надаля

Встреча пройдет в Нью-Йорке и стартует в 23.00 мск.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук дал прогноз на финал US Open. Напомним, за трофей поспорят россиянин Даниил Медведев и теннисист из Испании Рафаэль Надаль.

«Шансы на победу есть всегда, а тем более сейчас. Надаль, конечно, крепкий орешек. Его надо сначала «повалить», а затем через него перешагнуть. Но дело в том, что он сам не ляжет, а будет биться до конца. Но у Даниила есть оружие против него – это возросшая уверенность. Он уже будет выходить на корт с амбициями и желанием победить.

Психологически они будут играть на равных – с претензиями на титул. Я бы поставил 60 против 40 на Надаля, но считаю, что игра всё может изменить. У Медведева хорошие шансы на успех», – цитирует специалиста «РИА Новости».

Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
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