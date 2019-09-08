Соболенко обыграла Азаренко в финале парного разряда US Open Бельгийка Элиза Мертенс и белоруска Арина Соболенко обыграли белоруску Викторию Азаренко и австралийку Эшли Барти в финале женского парного турнира US Open – 7:5, 7:5.

Загрузка... Матч продолжался 97 минут. Для Мертенс и Соболенко эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема».