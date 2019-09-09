Медведев отыграл у Надаля два сета, но проиграл финал US Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 сентября 2019 06:23ТеннисЛипкин Антон

Медведев отыграл у Надаля два сета, но проиграл финал US Open

Матч продолжался 4 часа 49 минут.

Вторая ракетка мира Рафаэля Надаль стал победителем четвертого в году турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке, выиграв пятисетовый финальный матч у Даниила Медведева из России.

33-летний испанец взял первые два сета со счетом 7:5, 6:3, однако 23-летний российский теннисист смог отыграться, завершив в свою пользу два следующих – 7:5, 6:4, и все же Надаль оформил победу в пятом сете – 6:4. Матч продолжался 4 часа 49 минут.

Надаль стал четырехкратным победителем US Open. Ранее он выигрывал турнир в 2010, 2013 и 2017 годах. Всего же у него 19 титулов «Большого шлема», что на один меньше, чем у рекордсмена Роджера Федерера из Швейцарии.

В свою очередь Медведев впервые сыграл в финале «Большого шлема». Ранее он не проходил на самых престижных турнирах в году дальше четвертого круга.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Призовой фонд 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Даниил Медведев (Россия, 5) – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
Евгений Ловчев: Россия показала блестящий футбол Обозреватель «Советского спорта» - о победе сборной России над Шотландией. 07.09.2019 10:00 Футбол
От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье Приводим статистические данные хедлайнеров шоу UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). 06.09.2019 15:30 ММА Ващенко Сергей
Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой Алина Загитова: В этом сезоне не планирую усложнять программы Алина Загитова: Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место
Евгений Ловчев: После ЧМ-2018 нашим футболистам шотландские болельщики не страшны Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об отборочном матче Евро-2020 Шотландия – Россия. 06.09.2019 17:15 Футбол
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
«Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван
Сергей Юран: Помню, как от шотландца Хендри несло перегаром Накануне матча в Глазго мы связались с участником самого памятного матча нашей сборной против шотландцев – на чемпионате Европы 1992 года. Тогда команда Анатолия Бышовца под флагом СНГ уступила британцам 0:3. 06.09.2019 14:45 Футбол Августин Александр
Сколько стоит Проворов? Из наших игроков НХЛ лишь он остался без контракта После того как в среду «Ванкувер» наконец подписал новый договор с нападающим Николаем Голдобиным – 900 тысяч долларов на один сезон, из наших игроков НХЛ без контракта остался только защитник «Филадельфии» Иван Проворов. 06.09.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
06:23 Теннис Медведев отыграл у Надаля два сета, но проиграл финал US Open
01:52 Футбол «Локомотив» рассчитывает выгодно продать Мурило
01:41 Футбол Федор Кудряшов: Чувствую, что тренерский штаб сборной мне доверяет
01:08 Футбол Ван Дейк подпишет шестилетний контракт с «Ливерпулем»
00:49 Футбол «Нефтехимик» не продал лучшего бомбардира ФНЛ топ-клубу РПЛ
00:38 Футбол «Ростов» пригласили в Сирию
00:22 Футбол Глушаков восстановился после травмы
00:04 Футбол Василий Кикнадзе: В «Локомотив» мог перейти один из лучших нападающих мира
23:39 Футбол Испания и Италия одержали победы в квалификации Евро-2020
23:10 Волейбол Россиянки выиграли третий матч на чемпионате мира U18
22:50 Футбол Источник: «Челси» рассчитывает уменьшить срок трансферного запрета
22:41 Теннис Соболенко обыграла Азаренко в финале парного разряда US Open
22:21 Футбол Йович не сыграет с Люксембургом из-за травмы
22:06 Футбол Рамос догнал Касильяса по матчам за сборную
21:42 Пляжный футбол Россия проиграла Португалии в финале Евролиги
21:09 Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
21:01 Футбол Михал Билек: У сборной России на каждой позиции отличные футболисты
20:52 Футбол Грузия отняла очки у Дании
20:26 Футбол Селихов получил травму на тренировке
20:06 Футбол «Ростов» забил три безответных мяча сборной Сирии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика