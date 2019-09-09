Медведев отыграл у Надаля два сета, но проиграл финал US Open Матч продолжался 4 часа 49 минут.

Вторая ракетка мира Рафаэля Надаль стал победителем четвертого в году турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке, выиграв пятисетовый финальный матч у Даниила Медведева из России.

33-летний испанец взял первые два сета со счетом 7:5, 6:3, однако 23-летний российский теннисист смог отыграться, завершив в свою пользу два следующих – 7:5, 6:4, и все же Надаль оформил победу в пятом сете – 6:4. Матч продолжался 4 часа 49 минут.

Надаль стал четырехкратным победителем US Open. Ранее он выигрывал турнир в 2010, 2013 и 2017 годах. Всего же у него 19 титулов «Большого шлема», что на один меньше, чем у рекордсмена Роджера Федерера из Швейцарии.

В свою очередь Медведев впервые сыграл в финале «Большого шлема». Ранее он не проходил на самых престижных турнирах в году дальше четвертого круга.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Призовой фонд 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Даниил Медведев (Россия, 5) – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4