Даниил Медведев: Сделал все, что мог (фото) Российский теннисист в пяти сетах проиграл Надалю финал US Open.

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в инстаграме после финала турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке с испанцем Рафаэлем Надалем (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

«Сделал все, что мог», – написал 23-летний Медведев, выложив фотографию с Надалем.

Напомним, Медведев впервые в своей карьере прошел дальше четвертого круга на турнире «Большого шлема». Благодаря выступлению в Нью-Йорке он поднялся на четвертое место в рейтинге ATP, что также стало его лучшим результатом.

33-летний Надаль в четвертый раз победил на US Open. Всего на его счету теперь 19 титулов «Большого шлема», что на один меньше, чем у рекордсмена Роджера Федерера.