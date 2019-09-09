Медведев официально стал четвертой ракеткой мира, Рублев вернулся в топ-40

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал турнира «Большого шлема» US Open впервые в своей карьере поднялся на четвертое место в рейтинге ATP.
Карен Хачанов остался на девятой позиции, а Андрей Рублев, дошедший до четвертого круга, переместился с 43-й на 38-ю строчку.
Рейтинг ATP
Положение на 9 сентября 2019 года
1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4. (5) Даниил Медведев (Россия) – 5235
5. (4) Доминик Тим (Австрия) – 4575
6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4095
7. (8) Стефанос Циципас (Греция) – 3420
8. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 3375
9. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2810
10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575
11. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2475
12. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2455
13. (25) Маттео Берреттини (Италия) – 2245
14. (15) Давид Гоффен (Бельгия) – 2055
15. (12) Борна Чорич (Хорватия) – 2025
16. (21) Диего Шварцман (Аргентина) – 1995
17. (18) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1895
18. (17) Кевин Андерсон (ЮАР) – 1870
19. (24) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1805
20. (14) Джон Изнер (США) – 1805…
38. (43) Андрей Рублев (Россия) – 1236
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