Медведев официально стал четвертой ракеткой мира, Рублев вернулся в топ-40

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал турнира «Большого шлема» US Open впервые в своей карьере поднялся на четвертое место в рейтинге ATP.

Карен Хачанов остался на девятой позиции, а Андрей Рублев, дошедший до четвертого круга, переместился с 43-й на 38-ю строчку.

Рейтинг ATP

Положение на 9 сентября 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9865 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 7130

4. (5) Даниил Медведев (Россия) – 5235

5. (4) Доминик Тим (Австрия) – 4575

6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4095

7. (8) Стефанос Циципас (Греция) – 3420

8. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 3375

9. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2810

10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575

11. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2475

12. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2455

13. (25) Маттео Берреттини (Италия) – 2245

14. (15) Давид Гоффен (Бельгия) – 2055

15. (12) Борна Чорич (Хорватия) – 2025

16. (21) Диего Шварцман (Аргентина) – 1995

17. (18) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1895

18. (17) Кевин Андерсон (ЮАР) – 1870

19. (24) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1805

20. (14) Джон Изнер (США) – 1805…

38. (43) Андрей Рублев (Россия) – 1236