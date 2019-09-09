Медведев поднялся на четвертое место в чемпионской гонке ATP, Рублев стал 31-м

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Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертым в чемпионской гонке ATP после выхода в финал турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

В первую десятку по итогам турнира в США поднялся итальянец Маттео Берреттини, дошедший до полуфинала.

Карен Хачанов опустился на 19-е место, Андрей Рублев поднялся на 31-е.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 9 сентября 2019 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225 очков

2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7265

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 5510

4. (5) Даниил Медведев (Россия) – 4805

5. (4) Доминик Тим (Австрия) – 3845

6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 3160

7. (7) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2350

8. (8) Кеи Нисикори (Япония) – 2180

9. (17) Матео Берреттини (Италия) – 2160

10. (10) Александр Зверев (Германия) – 2120

11. (11) Давид Гоффен (Бельгия) – 2080

12. (12) Гаэль Монфис (Франция) – 2080

13. (17) Фабио Фоньини (Италия) – 1965

14. (16) Диего Шварцман (Аргентина) – 1850

15. (21) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1670

16. (13) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1591

17. (15) Джон Изнер (США) – 1580

18. (14) Гидо Пелья (Аргентина) – 1520

19. (18) Карен Хачанов (Россия) – 1425

20. (19) Бенуа Пэр (Франция) – 1403…

31. (36) Андрей Рублев (Россия) – 1136