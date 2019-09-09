Марат Сафин: Надаль бы мог играть в «Зените» или «Спартаке» Надаль победил Медведева в финале US Open.

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Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин во время комментирования финала турнира «Большого шлема» US Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым высказался о футбольных навыках испанца.

«Надаль отлично играет в футбол, – приводит RT слова Сафина. – На каком уровне? Я бы сказал так: он бы мог играть у нас в «Зените» или «Спартаке» и был бы не хуже тех, кто играет там сейчас».

Напомним, Надаль победил Медведева в пятисетовом матче (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4), который продолжался 4 часа 49 минут.

Отметим, что дядя Надаля – Мигель Анхель Надаль является пятикратным чемпионом Испании и победителем Кубка европейских чемпионов в составе «Барселоны».