Евгений Кафельников: Трудно сказать, чего не хватило Медведеву. Наверное, опыта - Советский спорт
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09 сентября 2019 15:05ТеннисГичунцев Артур

Евгений Кафельников: Трудно сказать, чего не хватило Медведеву. Наверное, опыта

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников дал комментарий после поражения россиянина Даниила Медведева в финальном матче US Open, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

«Самое главное, что у него было желание бороться, несмотря на то, что ситуация была критическая. Он уступил в первых двух сетах, проигрывал брейк-пойнт в третьем сете, но не сложил руки, а продолжал бороться.

Наверное, это самые главные качества, которые есть у него в арсенале, — характер и желание. Я абсолютно доволен тем, что он оставил все силы на корте. Он может быть абсолютно горд собой.

Обидно, что сейчас такой результат, но ничего не поделаешь. Трудно сказать, почему до победы не довел Даниил. Наверное, это опыт. Был момент в пятом сете, когда он простой удар с лета не смог исполнить. Я даже в Twitter об этом написал: «Этот удар с лета может стать решающим». Так и получилось», – цитирует Кафельникова «РБК-Спорт».

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