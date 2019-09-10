Флинк обыграла Куцову и вышла во второй круг турнира в Хиросиме

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 6:3, 6:2. За время матча Флинк дважды подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из 11 и допустила семь двойных ошибок. На счету ее соперницы два реализованных брейк-пойнта из трех, а также 11 двойных ошибок.
Добавим, что в следующем раунде турнира соперницей 22-летней Флинк будет победительница матча между Сарой Соррибес-Тормо (Испания) и Сораной Кырстя (Румыния).
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