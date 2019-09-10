Рафаэль Надаль: Медведев сделал этот финал незабываемым Обычно неуязвимый на площадке и за ее пределами, испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил почему сидел в слезах после финала US Open с россиянином Даниилом Медведевым.

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- В конце, когда показали видео (побед испанца на турнирах «Большого шлема»), а болельщики, создававшие просто невероятную атмосферу на протяжении всего турнира, стали меня поддерживать…, все это сделало финал особенным и незабываемым.. В то же время, Даниил создал этот момент. То, как он боролся, как играл... это путь чемпиона. Я действительно верю, что у него будет еще много шансов.

Финальный матч стал крайне драматичным в конце, сделав день незабываемым и частью моей истории в теннисе. Этот трофей - для меня все на данный момент. И я удовлетворен тем, как сопротивлялся трудным моментам. Обычно я стараюсь сдерживать эмоции, но по итогам всего произошедшего, сделать это было невозможно.

Год, который проводит Медведев, впечатляет. У него большое будущее. Я действительно верю в то, что он сможет выиграть турнир «Большого Шлема» и не один. Посмотрим. Будущее туманно. Но его карьера выглядит очень и очень хорошо, - передает слова Надаля испанская AS.

Напомним, что испанец в финале Открытого чемпионата США по теннису одержал победу над Медведевым (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

Добавим, что Надаль стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема». У рекордсмена по этому показателю – Роджера Федерера – на одну победу больше.