Флинк не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Хиросиме Российская теннисистка проиграла Саре Соррибес-Тормо.

153-я ракетка мира Варвара Флинк завершила выступление на турнире WTA Hana-cupid Japan Women's Open в Хиросиме.

В матче второго круга 22-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Сары Соррибес-Тормо из Испании, которая занимает 85-е место в мировом рейтинге.

За 1 час 21 минуту 22-летняя Соррибес-Тормо, посеянная на турнире под седьмым номером, оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Таким образом, в основной сетке турнира осталась одна представительница России – Вероника Кудерметова. В ¼ финала ее соперницей станет Лаура Зигемунд из Германии.

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Сара Соррибес-Тормо (Испания, 7) – Варвара Флинк (Россия) – 6:3, 6:1