Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио

- Спасибо всем за вашу огромную поддержку и интерес к состоянию моего плеча. Я нахожусь в процессе реабилитации и надеюсь восстановиться к следующему турниру в Токио. Я обязательно буду держать вас в курсе новостей. Еще раз спасибо, - написал Джокович в своем Twitter.
Напомним, что первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович снялся с турнира, не доиграв матч четвертого раунда турнира против швейцарца Стэна Вавринки (4:6, 5:7, 1:2) из-за травмы плеча.
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