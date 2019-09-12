Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 сентября 2019 15:48Теннис

Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио

Cербский теннисист Новак Джокович рассчитывает успеть восстановиться к турниру в Токио (Япония).

- Спасибо всем за вашу огромную поддержку и интерес к состоянию моего плеча. Я нахожусь в процессе реабилитации и надеюсь восстановиться к следующему турниру в Токио. Я обязательно буду держать вас в курсе новостей. Еще раз спасибо, - написал Джокович в своем Twitter.

Напомним, что первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович снялся с турнира, не доиграв матч четвертого раунда турнира против швейцарца Стэна Вавринки (4:6, 5:7, 1:2) из-за травмы плеча.

Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Уверен, четверной сальхов по силам Медведевой Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед Олег Васильев: Трусова и Щербакова – это космос, на чемпионате России вакантным будет третье место
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Мактавиш одержал первую победу в КХЛ. Савченко забил с центра площадки В КХЛ не осталось команд, у которых нет набранных очков. 10.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио Перес хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Надалем и Федерером Флорентино Перес: Надаль был бы великолепными выбором на пост президента «Реала»
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник – не из простых. 07.09.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
Анзор Кавазашвили: Пора сломать систему «непорочного судейского братства» Легендарный советский вратарь, бронзовый призер ЧМ-1966 подготовил ряд предложений по реформированию судейской системы в российском футболе. 10.09.2019 19:30 Футбол Борисов Антон
Новости
16:44 Футбол Венгер займет должность заместителя генерального секретаря ФИФА
16:44 Баскетбол Камилла Оджо Огун - в пресс-центре «Советского спорта»!
16:36 Баскетбол Сборная США проиграла сербам, потерпев второе подряд поражение на чемпионате мира
16:31 Легкая атлетика Российский легкоатлет Ильин дисквалифицирован на четыре года за допинг
16:02 Футбол Алекс Крал: Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные
15:48 Теннис Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио
15:37 Теннис Перес хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Надалем и Федерером
15:02 ММА Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор ведет себя как обиженная бывшая девушка
14:54 Футбол Флорентино Перес: Надаль был бы великолепными выбором на пост президента «Реала»
14:39 Футбол Модрич получил травму мышцы бедра
14:17 ММА Вице-президент UFC по России: У нас принято следить за словами, что не так уж и плохо
14:13 Футбол Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
14:07 Футбол Ари вернули 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей
14:01 Футбол Массимо Каррера: «Спартак» – это любовь
13:41 Хоккей Яков Рылов: Пожелали Хомченко быстрее забыть эту ошибку
13:36 Хоккей ФХР поддержит вступление Узбекистана в ИИХФ
13:29 Биатлон Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
13:22 Хоккей Сергей Светлов: На сегодняшний момент хоккей очень тоненький
13:18 Футбол Ари: Надеюсь, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре
13:11 Хоккей Первый вице-президент «Амура»: Дадим Гулявцеву время на исправление ситуации
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика