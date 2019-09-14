Плишкова и Мартич вышли в финал в Чжэнчжоу Определились финалистки турнира WTA в Чжэнчжоу.

Стали известны финалистки турнира WTA Zhengzhou Open в Чжэнчжоу (Китай).

В первом полуфинале первая сеяная Каролина Плишкова из Чехии нанесла поражение Айле Томлянович из Австралии. За 1 час 8 минут Плишкова оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

После этого Петра Мартич из Хорватии, посеянная под седьмым номером, была сильнее Кристины Младенович из Франции (6:0, 6:3). Матч продолжался 1 час 7 минут.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 1 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Каролина Плишкова (Чехия, 1) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 7) – Кристина Младенович (Франция) – 6:0, 6:3