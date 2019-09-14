Плишкова и Мартич вышли в финал в Чжэнчжоу

Стали известны финалистки турнира WTA Zhengzhou Open в Чжэнчжоу (Китай).
В первом полуфинале первая сеяная Каролина Плишкова из Чехии нанесла поражение Айле Томлянович из Австралии. За 1 час 8 минут Плишкова оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
После этого Петра Мартич из Хорватии, посеянная под седьмым номером, была сильнее Кристины Младенович из Франции (6:0, 6:3). Матч продолжался 1 час 7 минут.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 1 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Каролина Плишкова (Чехия, 1) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 6:2
Петра Мартич (Хорватия, 7) – Кристина Младенович (Франция) – 6:0, 6:3
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