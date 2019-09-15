Рафаэль Надаль: Медведев — лучший теннисист молодого поколения Испанский теннисист Рафаэль Надаль (вторая ракетка мира) заявил, что 23-летний россиянин Даниил Медведев — лучший игрок нового поколения.

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«Сейчас Медведев является лучшим игроком среди молодого поколения. Но никто не знает, что произойдет в будущем. Даниил сейчас находится на четвертом месте в мировом рейтинге. Он отлично играл летом», - сказал Надаль, чьи слова приводит Tennis World USA.

Напомним, что 9 сентября Медведев проиграл Надалю в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США.