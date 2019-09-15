Вавринка отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге Экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка (Швейцария) не выступит на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет с 16 по 22 сентября.

Новости СМИ2 Теннисиста в основной сетке соревнований заменит итальянец Сальваторе Карузо, сообщает пресс-служба ATP. Вавринка ранее отказался также и от участие в Кубке Лейвера, организованным Роджером Федерером. Добавим, что в Санкт-Петербурге мы не увидим и представителя Сербии Ласло Джере.