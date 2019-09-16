Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Загрузка... Финалист турнира серии «Большого шлема» US Open Даниил Медведев остался на четвертом месте в новом рейтинге ATP, сообщает официальный сайт организации. На прошлой неделе не было запланировано крупных турниров, поэтому изменения в первой десятке рейтинга не произошло. Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович. Рейтинг ATP

Положение на 16 сентября 2019 года 1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9865

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 7130

4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5235

5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 4575

6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4095

7. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 3420

8. (8) Кеи Нисикори (Япония) – 3375

9. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2810

10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575…

38. (38) Андрей Рублев (Россия) – 1236...