Павлюченкова обыграла Ястремскую на старте турнира в Осаке Турнир проходит в Японии.

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Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Осаке, победив на старте соревнований Даяну Ястремскую из Украины.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1, а ее продолжительность составила 57 минут.

Следующий матч россиянка проведет 18 сентября. Ее соперницей станет Кики Бертенс из Голландии.

Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла чешская теннисистка Каролина Плишкова.