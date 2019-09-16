Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир года Чешская теннисистка стала вторым игроком, кто обеспечил себе участие в турнире.

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Вторая ракетка мира Каролина Плишкова гарантировала себе участие в итоговом турнире года в Шэньчжэне, сообщает официальный сайт WTA.

На прошлой неделе 27-летняя чешская теннисистка выиграла турнир в Чжэнчжоу, победив в финале Петру Мартич из Хорватии (6:3, 6:2). Этот титул стал для Плишковой четвертым в сезоне, благодаря чему она установила личный рекорд по победам на турнирах за один год. Также она лидирует среди всех игроков по этому показателю в нынешнем сезоне.

Напомним, ранее на итоговый турнир года отобралась Эшли Барти из Австралии, которая по-прежнему лидирует в чемпионской гонке.

Следующими гарантировать себе путевку в Шэньчжэнь могут Симона Халеп из Румынии и Бьянка Андрееску из Канады.