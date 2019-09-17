Блинкова вышла во второй круг в Гуанчжоу Соперница российской теннисистки Соррибес-Тормо снялась в третьем сете.

76-я ракетка мира Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA Guangzhou Open в Гуанчжоу (Китай).

В матче первого круга соперница 21-летней российской теннисистки Сара Соррибес-Тормо из Испании снялась в третьем сете при счете 2:6, 6:1, 4:1 в пользу Блинковой. Игра продолжалась 1 час 40 минут.

В следующем круге Блинкова сыграет с Александрой Крунич из Сербии, которая выбила из борьбы седьмую сеяную Александру Саснович из Белоруссии (6:4, 6:2).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Анна Блинкова (Россия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 2:6, 6:1, 4:1, отказ