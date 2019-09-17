Донской обыграл Виолу и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:2, 6:1. За время матча Донской дважды подал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти и один раз ошибся на подаче. На счету его соперника один реализованный брейк-пойнт из трех, а также шесть двойных ошибок.
В следующем раунде турнира Донской сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым.
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