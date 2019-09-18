Александрова победила Плишкову и вышла в третий круг в Сеуле Матч продолжался 1 час 31 минуту.

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39-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира Korea Open в Сеуле.

В своем втором матче на турнире 24-летняя российская теннисистка нанесла поражение Кристине Плишковой из Чехии, которая занимает 81-е место в мировом рейтинге.

За 1 час 31 минуту Александрова оформила победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4 и теперь сыграет с 93-й ракеткой мира Кристи Ан из США.

Напомним, ранее свои матчи второго круга проиграли другие представительницы России – Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.

Сеул (Южная Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Екатерина Александрова (Россия, 2) – Кристина Плишкова (Чехия) – 3:6, 6:3, 6:4