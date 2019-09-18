Александрова победила Плишкову и вышла в третий круг в Сеуле

39-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира Korea Open в Сеуле.
В своем втором матче на турнире 24-летняя российская теннисистка нанесла поражение Кристине Плишковой из Чехии, которая занимает 81-е место в мировом рейтинге.
За 1 час 31 минуту Александрова оформила победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4 и теперь сыграет с 93-й ракеткой мира Кристи Ан из США.
Напомним, ранее свои матчи второго круга проиграли другие представительницы России – Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.
Сеул (Южная Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Екатерина Александрова (Россия, 2) – Кристина Плишкова (Чехия) – 3:6, 6:3, 6:4
Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии В день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи. 13.09.2019 18:15 Фигурное катание Тигай Лев 600 очков Шипачева, 50 «сухарей» Сорокина, 6 побед «Авто». Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» подводит итоги выходных на языке цифр. 15.09.2019 20:00 Хоккей Костяев Иван Дмитрий Булыкин: Феллер – друг, но победа «Локо» дороже Для советника генерального директора «Локомотива» предстоящий матч – особенный. Ведь сам он в сезоне-2007/08 выступал за «Байер». 18.09.2019 08:00 Футбол Августин Александр «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Три года без войны: ради Олимпиады-2022? Профсоюз игроков НХЛ решил не использовать право досрочно прекратить коллективное трудовое соглашение с лигой, заключенное в 2013 году. 18.09.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев