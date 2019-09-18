Андрей Рублев: Я стал выносливее и могу уже не играть в два-три удара, а терпеть

38-я ракетка мира Андрей Рублев после победы над Ильей Ивашко из Белоруссии (4:6, 6:0, 6:4) во втором круге турнира ATP St. Petersburg Open в Санкт-Петербурге рассказал об изменениях в своей игре.
«Раньше мне просто не хватало физических данных, чтобы бегать и терпеть – поэтому выбора не было, приходилось играть в один-два удара, – приводит слова 21-летнего российского теннисиста официальный сайт турнира. – Сейчас, наконец-то, я стал намного выносливее, стал лучше бегать. Могу уже не рисковать, не играть в два-три удара, а терпеть».
Во втором круге Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, сыграет с Рикардасом Беранкисом из Литвы, который занимает 63-е место в мировом рейтинге.
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