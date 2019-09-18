Евгений Донской: Уверен, у меня будут шансы против Медведева Два российских теннисиста сыграют друг с другом во втором круге турнира в Санкт-Петербурге.

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118-я ракетка мира Евгений Донской после матча первого круга турнира ATP St. Petersburg Open в Санкт-Петербурге с Маттео Виолой из Италии (6:2, 6:1) высказался о своем следующем сопернике – Данииле Медведеве из России.

«Все мы знаем, как он выступал в последнее время, – приводит слова 29-летнего российского теннисиста официальный сайт турнира. – Но я уверен, что у меня будут шансы. И у меня они есть. Посмотрим, как он покажет себя, как я буду чувствовать себя на корте. Но в любом случае мы будем бороться».

Отметим, что Медведев как первый сеяный пропускал первый круг. Матч с Донским станет для четвертого номера мирового рейтинга первым после финала US Open с Рафаэлем Надалем.

В единственном предыдущем матче теннисистов Медведев победил Донского в первом круге US Open 2018 года (7:5, 6:4, 6:2).