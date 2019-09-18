Свитолина досрочно завершила матч с Боузковой из-за травмы

Третья ракетка мира Элина Свитолина не смогла доиграть встречу с Марией Боузковой из Чехии во 2-м круге турнира в Гуанчжоу (Китай), чей призовой фонд составляет 425 тысяч долларов. Украинская теннисистка досрочно завершила поединок из-за болей в колене.
Матч был окончен при счете 6:4, 4:3 в пользу Боузковой, которой за выход в полуфинал предстоит сыграть с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и сербкой Александрой Крунич.
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