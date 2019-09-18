Блинкова обыграла Крунич и вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу Призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч долларов.

Загрузка... Российская теннисистка Анна Блинкова одержала очередную победу на турнире в Гуанчжоу (Китай). Сегодня, 18 сентября уроженка Москвы нанесла поражение Александре Крунич из Сербии и вышла в четвертьфинал. Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5 Следующий матч 21-летняя россиянка проведет против Мари Боузковой из Чехии.