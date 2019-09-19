Хачанов завершил борьбу на турнире в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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19 сентября 2019 19:26ТеннисКоноплев Александр

Хачанов завершил борьбу на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянин Карен Хачанов уступил португальцу Жуану Соузе в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге – 6:7 (2:7), 4:6.

Хачанов девять раз подал навылет и совершил четыре двойных ошибки.

В четвертьфинале Соуза сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

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