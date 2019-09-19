Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге Теперь он может сыграть с Рублевым.

Загрузка... В матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге россиянин Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Евгения Донского – 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 75 минут. Медведев семь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) – Ричардас Беранкис (Литва).