Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 сентября 2019 20:32ТеннисКоноплев Александр

Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге

Теперь он может сыграть с Рублевым.

В матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге россиянин Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Евгения Донского – 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 75 минут.

Медведев семь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) – Ричардас Беранкис (Литва).

Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Вице-президент ACA Асланбек Бадаев: Война в «клетке» ожидает зрителей боя Исмаилов – Фролов Колби Ковингтон: Вы еще не знаете, что Хабиб делает с овцами Валуев не верит, что Нурмагомедов в детстве боролся с настоящим медведем (видео)
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Анастасия Павлюченкова: Довольна, что взяла реванш у Бертенс за поражение на US Open Павлюченкова победила Бертенс и вышла в третий круг в Осаке Флинк проиграла Путинцевой в Осаке
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Моисеев забивает прямо с вбрасывания. Как «Витязь» обыграл «Северсталь» «Витязь» нанес поражение ершистой «Северстали» 4:1, продлил серию побед до пяти матчей и вернулся на вершину Западной конференции. 18.09.2019 22:11 Хоккей Костяев Иван
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Новости
20:51 Волейбол «Зенит» обыграл «Енисей» в Кубке России
20:42 Футбол Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с «Челси»
20:37 Футбол «Базель» – «Краснодар». Гости пропустили второй мяч
20:32 Теннис Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге
20:21 Футбол СМИ: «Реал» потеряет до 80 миллионов евро после увольнения Зидана
20:15 Футбол «Краснодар» пропустил в шестом матче подряд
20:07 Футбол Первый гол Лиги Европы-2019/20 влетел в ворота «Краснодара»
19:56 Футбол Бэйли пропустит месяц из-за травмы в матче с «Локомотивом»
19:45 Хоккей «Салават» крупно уступил «Авангарду»
19:38 Футбол Мидо не смог стать тренером сборной Египта
19:29 Хоккей «Автомобилист» одержал восьмую победу подряд
19:26 Теннис Хачанов завершил борьбу на турнире в Санкт-Петербурге
19:20 Хоккей «Металлург» одержал первую победу при Воробьеве, обыграв «Спартак» Знарка
19:10 Футбол Иранским женщинам разрешили посещать матчи сборной
19:03 Футбол Экс-игрок сборной Англии дисквалифицирован на 32 недели за расизм
18:44 Футбол «Базель» – «Краснодар». Стартовые составы
18:43 Футбол Бывший нападающий «МЮ» Бербатов сообщил о завершении карьеры
18:31 Футбол СМИ: завтра Фати получит испанское гражданство
18:19 Футбол Гендир «Барселоны»: Ощущение, что «ПСЖ» не хотел продавать Неймара
18:11 Футбол «АЗ» сыграет в траурных повязках в память о Риксене
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика