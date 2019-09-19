Рублев сыграет с Медведевым в четвертьфинале St. Petersburg Open Нас ждет суперматч.

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В матче второго круга турнира ATP в Санкт-Петербурге россиянин Андрей Рублев в трех сетах обыграл литовца Ричардаса Беранкиса – 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Матч продолжался два часа три минуты. За это время Рублев подал 20 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с другим представителем России – Даниилом Медведевым.