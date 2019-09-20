Блинкова проиграла Кенин в полуфинале турнира в Гуанчжоу

76-я ракетка мира Анна Блинкова не смогла выйти в финал турнира WTA Guangzhou Open в Гуанчжоу.
В полуфинале 21-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Софии Кенин из США, которая оформила победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:1.
В финале соперницей 20-го номера мирового рейтинга станет Саманта Стосур из Австралии, которая была сильнее Виктории Голубич из Швейцарии (2:6, 7:6 (7:4), 6:1).
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Guangzhou Open
Призовой фонд 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
София Кенин (США, 3) – Анна Блинкова (Россия) – 7:6 (7:2), 4:6, 6:1
Саманта Стосур (Австралия, WC) – Виктория Голубич (Швейцария) – 2:6, 7:6 (7:4), 6:1
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