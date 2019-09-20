Блинкова проиграла Кенин в полуфинале турнира в Гуанчжоу Матч продолжался 2 часа 17 минут.

76-я ракетка мира Анна Блинкова не смогла выйти в финал турнира WTA Guangzhou Open в Гуанчжоу.

В полуфинале 21-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Софии Кенин из США, которая оформила победу в трех сетах со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:1.

В финале соперницей 20-го номера мирового рейтинга станет Саманта Стосур из Австралии, которая была сильнее Виктории Голубич из Швейцарии (2:6, 7:6 (7:4), 6:1).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

София Кенин (США, 3) – Анна Блинкова (Россия) – 7:6 (7:2), 4:6, 6:1

Саманта Стосур (Австралия, WC) – Виктория Голубич (Швейцария) – 2:6, 7:6 (7:4), 6:1