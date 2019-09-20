Хромачева дисквалифицирована за попытку продать место на турнире Российская теннисистка Ирина Хромачева отстранена на один месяц за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт Tennis Integrity Unit (TIU), Хромачева была признана виновной в том, что предложила другой теннисистке занять свое место в первом раунде квалификации в обмен на денежную сумму, которую она получила бы, если бы сыграла в этом матче.

Отмечается, что срок отстранения начинается с 19 сентября. Кроме того, Хромачева дисквалифицирована на два месяца и оштрафована на три тысячи долларов (оба наказания - условные).

Добавим, что Хромачева занимает 274-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).