Осака переиграла Путинцеву и вышла в полуфинал турнира в Японии

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась победой японки со счетом 6:4, 6:4. За время матча Осака шесть раз подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из семи и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы четыре реализованных брейк-пойнта из девяти, а также две двойные ошибки.
Добавим, что в полуфинале турнира Осака встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, ранее обыгравшей итальянку Камилу Джорджи (6:4, 6:3).
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Игнорировать генеральную олимпийскую репетицию – преступно. Виталий Славин – о Кубке мира После того как НХЛ и профсоюз игроков продлили трудовое коллективное соглашение до 2022 года, для проведения очередного Кубка мира не осталось никаких препятствий. 19.09.2019 17:00 Хоккей Славин Виталий «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Моисеев забивает прямо с вбрасывания. Как «Витязь» обыграл «Северсталь» «Витязь» нанес поражение ершистой «Северстали» 4:1, продлил серию побед до пяти матчей и вернулся на вершину Западной конференции. 18.09.2019 22:11 Хоккей Костяев Иван Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Рассказов забил в свои ворота. Видео всех голов 10-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 10-го тура чемпионата России. 20.09.2019 18:00 Футбол Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай С какого перепуга мы должны работать на чужого дядю? О Кубке мира по хоккею Как реагировать КХЛ на предстоящее проведение Кубка мира? 19.09.2019 17:05 Хоккей Иванов Сергей