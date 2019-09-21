Осака переиграла Путинцеву и вышла в полуфинал турнира в Японии Японская теннисистка Наоми Осака переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана в ¼ финала турнира в Осаке (Япония).

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась победой японки со счетом 6:4, 6:4. За время матча Осака шесть раз подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из семи и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы четыре реализованных брейк-пойнта из девяти, а также две двойные ошибки.

Добавим, что в полуфинале турнира Осака встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, ранее обыгравшей итальянку Камилу Джорджи (6:4, 6:3).