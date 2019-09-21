Футболисты «Зенита» посетят матч Медведев – Чорич

Об этом сообщил генеральный директор «Зенита», генеральный директор теннисного турнира Александр Медведев.
– У нас в команде многие любят теннис. Например, Артем Дзюба. Всю команду не пригласим, но тех, кому нравится теннис, позовем обязательно. В воскресенье нас ждет очень интересный финал, – приводит слова менеджера ТАСС.
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