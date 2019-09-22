Медведев победил Чорича в финале турнира в Санкт-Петербурге Это шестой титул в карьере 23-летнего россиянина.

Россиянин Даниил Медведев в двух сетах обыграл хорвата Борну Чорича в финале турнира ATP в Санкт-Петербурге – 6:3, 6:1.

Матч продолжался 72 минуты.

На счету Медведева семь эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

Это шестой одиночный титул в карьере 23-летнего россиянина.