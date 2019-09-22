Медведев победил Чорича в финале турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев в двух сетах обыграл хорвата Борну Чорича в финале турнира ATP в Санкт-Петербурге – 6:3, 6:1.
Матч продолжался 72 минуты.
На счету Медведева семь эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.
Это шестой одиночный титул в карьере 23-летнего россиянина.
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Европа подождет. Колонка Юрия Цыбанева Почему в Лиге Европы наши команды играют по принципу «Куда кривая выведет». 20.09.2019 11:30 Футбол Цыбанев Юрий «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Футболисты и их жены. Почему участились громкие расставания и скандалы? Главный редактор «Советского спорта» пытается найти ответ на вопрос, отчего Кержаков, Аршавин, Новосельцев, Глушаков, а теперь и Тимощук (список можно продолжать долго), оказываются в центре скандалов не футбольных, а семейно-бытовых. 20.09.2019 13:00 Футбол Яременко Николай Яркое зрелище на Южном Урале. «Локо» и «Оренбург» забили пять мячей на двоих (видео) «Локомотив» после победного старта в Лиге чемпионов не зря слетал из Леверкузена в Оренбург, добыв очередную победу. 22.09.2019 13:54 Футбол Мощенко Захар Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уикенд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» - 4:3. 22.09.2019 17:40 Хоккей Славин Виталий «Зенит» включил «Лудогорца». Чемпион забил пять «Рубину» за тайм Команда Сергея Семака одержала очередную победу в чемпионате страны, разгромив на своем поле «Рубин». Два гола – на счету несостоявшегося казанца Алексея Сутормина. 21.09.2019 22:12 Футбол Мощенко Захар Евгений Ловчев: Кононов не справился с работой в «Спартаке» Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев после поражения «Спартака» от «Уфы» (0:1) в 10-м туре РПЛ заявил, что Олег Кононов не справляется с работой главного тренера в московском клубе. 21.09.2019 14:00 Футбол Усачев Владислав