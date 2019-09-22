Ирина Хромачева: Доказательств никаких нет, а наказание я получила Россиянка Ирина Хромачева объяснила свою дисквалификацию на месяц.

Ее обвинили в попытке продать свое место на турнире. По словам спортсменки, она всего лишь предупредила одну из спортсменок о своем потенциальном снятии с турнира.

– Я должна была играть квалификацию, но чувствовала себя не лучшим образом. Утром в день игры самочувствие тоже было не очень и после разминки я была не уверена, что смогу выйти на матч. Поэтому, когда в ресторане, где обедают игроки, я встретила девочку, которая была первая в альтернативе и должна была выйти на корт в случае моего отказа, я cказала ей о такой возможности. Потом по совету тренера я проконсультировалась с врачом на турнире и списалась со своим доктором. Мой доктор сказал, что поскольку в последнее время мое физическое состояние далеко от идеальной формы и в ближайшей перспективе вряд ли значительно улучшится, я могу сыграть этот матч, не нанеся сильного вреда здоровью.

Я приняла решение выйти на игру и об этом предупредила девочку из альтернативы. А некоторое время спустя на одном из турниров ко мне подошел следователь и сообщил, что по заявлению тренера этой девочки на меня заведено антикоррупционное дело.

В результате проведенного расследования доказательств не нашли. Было вынесено решение о «техническом наказании» за неправомерные действия – я не должна была к ней подходить и предупреждать. Какая-то глупая и абсурдная ситуация: доказательств никаких нет, а наказание я получила. Тут на ум приходит пословица: не делай добра – не получишь зла, – приводит слова Хромачевой «Московский комсомолец».

Хромачева занимает 274-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).