Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском - Советский спорт
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22 сентября 2019 21:33ТеннисКоноплев Александр

Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском

Медведев вдохновляется Сафиным.

Российский теннисист Даниил Медведев не исключил, что станет телекомментатором после завершения игровой карьеры.

– Я наслышан, как Марат Сафин комментировал, но сам не смотрел. Его комментарии разошлись на цитаты. Я не слышал ни одного негативного комментария по поводу того, как он отработал этот матч, но при этом видел его интервью, где он сказал, что если его еще раз позовут, он, скорее всего, откажется. Потому что это не его работа, не его профиль.

– Через 10-15 лет вы можете представить себя комментатором?

– Надо книг больше читать, потому что, к сожалению, живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском. Иногда ловлю себя на мысли, что могу забывать легкие слова, фразы или говорить некорректно на камеру. Когда сам смотрю – стыдно. Надеюсь, что буду способен комментировать. Посмотрим, – приводит слова Медведева «Спорт день за днем».

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