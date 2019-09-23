Самсонова взяла лишь один гейм у ван Эйтванк в Ташкенте Матч продолжался 51 минуту.

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163-я ракетка мира Людмила Самсонова потерпела поражение в первом круге турнира WTA Tashkent Open в Ташкенте.

20-летняя российская теннисистка проиграла Элисон ван Эйтванк из Бельгии, которая занимает 61-е место в мировом рейтинге. За 51 минуту матч завершился в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

Следующая соперница ван Эйтванк определится в матче Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) – Моника Никулеску (Румыния).

Напомним, ранее во второй круг пробилась Анна Калинская, а Виталия Дьяченко завершила выступление на турнире.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 828 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Элисон ван Эйтванк (Бельгия, 3) – Людмила Самсонова (Россия, Q) – 6:0, 6:1