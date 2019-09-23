Павлюченко уступила Кенин на турнире в Китае

Встреча продолжалась 103 минуты.
Павлюченкова трижды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Кенин сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс.
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