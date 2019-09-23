Павлюченко уступила Кенин на турнире в Китае Россиянка Анастасия Павлюченко уступила американке Софии Кенин в матче первого круга турнира WTA в Ухане – 2:6, 6:7 (5:7).

Загрузка... Встреча продолжалась 103 минуты. Павлюченкова трижды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. В следующем круге Кенин сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс.