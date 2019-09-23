Павлюченко уступила Кенин на турнире в Китае - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 сентября 2019 15:27ТеннисКоноплев Александр

Павлюченко уступила Кенин на турнире в Китае

Россиянка Анастасия Павлюченко уступила американке Софии Кенин в матче первого круга турнира WTA в Ухане – 2:6, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 103 минуты.

Павлюченкова трижды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Кенин сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс.

Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Сергей Ковалев – Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе Ковалев сделал фото с Альваресом перед боем в США Дмитрий Кудряшов – о поединке с Альваресом: Многое зависит от того, в какой форме подойдет Ковалев
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ Большой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге. 19.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Владимир Пономарев: ЦСКА и «Краснодар» показали некачественную игру Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2) отметил у армейцев прогресс при игре в обороне. 22.09.2019 22:00 Футбол Усачев Владислав
Еще по теме:
Сутормин и Заболотный попали в символическую сборную десятого тура по версии Instat Егоров согласился с решениями Безбородова в матче ЦСКА – «Краснодар» Роман Шишкин: Если Черчесов снова придет в «Спартак», это будет уже другой Черчесов
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Новости
15:59 Футбол Алексей Сутормин: Очень рад, что моя судьба сложилась именно так
15:53 Олимпиада Глава ОКР – о допинг-скандале: Ситуация очень серьезная
15:28 Футбол Сутормин и Заболотный попали в символическую сборную десятого тура по версии Instat
15:27 Теннис Павлюченко уступила Кенин на турнире в Китае
15:12 Футбол Защитник «Атырау» попал в ДТП
15:04 Футбол Егоров согласился с решениями Безбородова в матче ЦСКА – «Краснодар»
15:01 Фигурное катание Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха
14:55 Футбол УЕФА думает над реформой Лиги наций
14:48 Футбол Роман Шишкин: Если Черчесов снова придет в «Спартак», это будет уже другой Черчесов
14:43 Олимпиада Юрист: При несоответствии РУСАДА у спортсменов будут ограничения по допуску к соревнованиям
14:33 Футбол Алексей Померко: «Сочи» будут более уверенно действовать в следующих матчах
14:32 Футбол Официально: Хохлов останется тренером «Динамо» до конца года
14:24 Легкая атлетика Чичерова не получила нейтральный статус из-за нового допинг-скандала
14:21 Хоккей Вячеслав Войнов: Уверенность понемногу приходит
14:17 Футбол В «Урале» передумали отпускать Парфенова в «Спартак»
14:12 Хоккей Ярослав Дыбленко: У ЦСКА выстроенная система игры, которую нужно ломать
14:08 Хоккей Сергей Калинин: Не смущает, что дважды за короткий срок играем в Питере
13:59 Хоккей Мельничук, Ержабек и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛ
13:50 Олимпиада Павел Колобков: База данных, переданная осведомителем, отличается от той, которую забрали в Москве
13:43 Олимпиада WADA открыло расследование в отношении РУСАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика