Гаспарян победила Фогель и вышла во второй круг в Ташкенте Матч продолжался 2 часа 11 минут.

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55-я ракетка мира Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA Tashkent Open в Ташкенте.

В первом круге 25-летняя российская теннисистка, посеянная на турнире под вторым номером, одержала победу над Стефани Фогель из Швейцарии, которая занимает 128-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 11 минут Гаспарян оформила победу в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Ее следующей соперницей станет 120-й номер мирового рейтинга Данка Ковинич из Черногории.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Маргарита Гаспарян (Россия, 2) – Стефани Фогель (Швейцария) – 6:4, 4:6, 6:4