Гаспарян победила Фогель и вышла во второй круг в Ташкенте

55-я ракетка мира Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA Tashkent Open в Ташкенте.
В первом круге 25-летняя российская теннисистка, посеянная на турнире под вторым номером, одержала победу над Стефани Фогель из Швейцарии, которая занимает 128-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 11 минут Гаспарян оформила победу в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Ее следующей соперницей станет 120-й номер мирового рейтинга Данка Ковинич из Черногории.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Маргарита Гаспарян (Россия, 2) – Стефани Фогель (Швейцария) – 6:4, 4:6, 6:4
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