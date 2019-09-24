Кудерметова обыграла Бенчич и вышла в 1/8 финала турнира в Ухане В прошлом году турнир в Китае выиграла Арина Соболенко из Белоруссии.

Новости СМИ2 Россиянка Вероника Кудерметова нанесла поражение Белинде Бенчич из Швейцарии и вышла в 1/8 финала турнира в Ухане. Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:4, а его продолжительность составила 2 часа 11 минут. Следующей соперницей уроженки Казани станет Петрой Мартич из Хорватии.