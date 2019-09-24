Плишкова переиграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Ухане Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла американку Аманду Анисимову во втором раунде турнира в китайском Ухане.

Новости СМИ2 Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась победой чешской спортсменки со счетом 6:3, 6:3. Добавим, что в следующем матче на турнире Плишкова сыграет с представительницей Украины Даяной Ястремской.