Плишкова переиграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Ухане - Советский спорт
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24 сентября 2019 18:24Теннис

Плишкова переиграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Ухане

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла американку Аманду Анисимову во втором раунде турнира в китайском Ухане.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась победой чешской спортсменки со счетом 6:3, 6:3.

Добавим, что в следующем матче на турнире Плишкова сыграет с представительницей Украины Даяной Ястремской.

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