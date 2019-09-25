Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в ¼ финала турнира в Ухане (Китай). Сегодня, 25 сентября уроженка Санкт-Петербурга уступила украинке Элине Свитолиной.
Их встреча завершилась со счетом 4:6, 2:6, а ее продолжительность составила 1 час 16 минут.
Таким образом, Свитолна вышла в четвертьфинал, где ей предстоит матч с победительницей пры Ван Цян (Китай) – Элисон Риске (США).
Соревнования в Китае завершатся 28 сентября. В прошлом году этот турнир выиграла белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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