Кузнецова проиграла Свитолиной в третьем круге турнира в Ухане Призовой фонд соревнований составляет почти 3 млн долларов.

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти в ¼ финала турнира в Ухане (Китай). Сегодня, 25 сентября уроженка Санкт-Петербурга уступила украинке Элине Свитолиной.

Их встреча завершилась со счетом 4:6, 2:6, а ее продолжительность составила 1 час 16 минут.

Таким образом, Свитолна вышла в четвертьфинал, где ей предстоит матч с победительницей пры Ван Цян (Китай) – Элисон Риске (США).

Соревнования в Китае завершатся 28 сентября. В прошлом году этот турнир выиграла белорусская теннисистка Арина Соболенко.